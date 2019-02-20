20 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале местные власти не могут расселить опасные для проживания аварийные дома

Власти Троицка не могут расселить опасные для проживания аварийные дома в поселке ГРЭС.

У шести домов наблюдается опасность разрушения - в 2013 году администрация города признала их аварийными, жильцов должны были переселить еще до 31 декабря 2017 года, однако власти сдвинули этот срок до 31 декабря 2023 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Еще в 2013 году степень износа домов составляла более 70%.

Прокурор Троицка обратился в суд с требованиями признать решение властей о новых сроках расселения незаконным и как можно быстрее расселить людей, а именно - до 30 ноября этого года.

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На Южном Урале местные власти не могут расселить опасные для проживания аварийные дома

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Теги: Троицк, прокуратура, суд, дома, ГРЭС, расселение, аварийные дома



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