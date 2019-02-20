На Южном Урале местные власти не могут расселить опасные для проживания аварийные дома

Власти Троицка не могут расселить опасные для проживания аварийные дома в поселке ГРЭС.

У шести домов наблюдается опасность разрушения - в 2013 году администрация города признала их аварийными, жильцов должны были переселить еще до 31 декабря 2017 года, однако власти сдвинули этот срок до 31 декабря 2023 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Еще в 2013 году степень износа домов составляла более 70%.

Прокурор Троицка обратился в суд с требованиями признать решение властей о новых сроках расселения незаконным и как можно быстрее расселить людей, а именно - до 30 ноября этого года.