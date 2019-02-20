20 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Кэмерон раскрыл сюжет второго "Аватара" и назвал дату премьеры

Американский режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности второй части блокбастера "Аватар". Он рассказал о сюжете картины.
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Премьеру второй части франшизы режиссер запланировал на декабрь 2020 года, а третья должна выйти в декабре 2021-го. Кэмерон поведал, что вторая часть будет посвящена судьбе солдата Джейка Салли, который остался жить среди представителей племени Нави. По его словам, у главных героев - Джейка и Нейтири - родится дочь, но этот момент не будет запечатлен, а по сценарию ребенку сразу восемь лет.

Также режиссер заявил, что уже отснят важный эпизод, в котором происходит ссора между родителями, при этом он будет представлен глазами девочки. Кэмерон отметил, что съемки остальных моментов блокбастера будут завершены через пять месяцев, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, также Джеймс Кэмерон работает над шестой частью "Терминатора", главную роль в которой исполнит Арнольд Шварценеггер.

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Кэмерон раскрыл сюжет второго "Аватара" и назвал дату премьеры

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Теги: Кэмерон, сюжет, Аватар, фильм



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