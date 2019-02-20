20 Февраля 2019
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Депутат предупредил о волнениях в регионах из-за поспешного насаждения налога для самозанятых

Закон о самозанятых необходимо доработать, прежде чем распространять его на всю страну, такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Парламентарий прокомментировал поручение министра финансов Антона Силуанова профильным ведомствам о распространении с 2020 г. налога на профессиональный доход на все регионы РФ. Напомним, что с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области.

Депутат отметил, что несмотря на то, что закон уже вступил в силу, граждане о нем практически ничего не знают.

"В нашей Тюменской области люди, с которыми я общался и которые примеряют на себя этот закон - ничего о нем не знают. Большая проблема в том, что абсолютно нет информированности населения. Может быть, это потому, что в нашем регионе пока закон не действует, а когда начнет действовать, тогда будет больше информации. Единственное, что знают люди - это то, что все самозанятые обязаны будут выйти из тени и платить налоги. Если они это не сделают - будут штрафы и всевозможные санкции. При этом когда закон принимался в Госдуме, плюсов называли гораздо больше, чем минусов. Если понаблюдать за этой ситуацией, и сам закон посмотреть, то он достаточно своевременный. Если этим вопросом не заниматься, то развития экономики и государства не будет, будет стагнация", - заявил парламентарий.

По словам Артема Зайцева, общество болезненно воспринимает государственные инициативы, потому что работа по вовлечению граждан в процесс управления неэффективна. Публичные слушания проходят в формате: "пригласили бюджетников, бюджетники послушали, послушно подняли руку". По словам депутата, столь же низкая вовлеченность населения была и при принятии таких глобальных решений как пенсионная и мусорная "реформы", повышение НДС.

"Потом у нас волнения происходят в обществе. Потому что люди ничего не знают. Слышат только одно: новые налоги, новые штрафы, с нас государство хочет забрать последнее. Я думаю, что сам налог должен заработать на территории страны, но после того, как будут учтены итоги в тех субъектах, где он работает. Посмотрим, как у них это получится, как они его проадминистируют, сколько соберут, какое количество штрафов будет. Я надеюсь, что когда закон заработает, все ошибки будут учтены, необходимые изменения внесены", - заявил парламентарий.

Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, для того, чтобы людей замотивировать, необходимо установить минимальную планку этого налога, чтобы люди не несли больших расходов. Саму важность этого налога депутат объяснил тем, что отчисления необходимы для будущей пенсии.

"Ко мне много пенсионеров обращаются, у которых пенсия мизерная, потому что в 90-х, в начале 2000-х люди не думали о том, что их не оформляли официально, не платили налоги и пенсионные отчисления. А сегодня они испытывают большой дискомфорт", - считает Артем Зайцев.

Напомним, перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.

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Депутат предупредил о волнениях в регионах из-за поспешного насаждения налога для самозанятых

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Теги: Артем зайцев, налог, самозанятые, фнс, Антон Силуанов



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