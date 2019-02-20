20 Февраля 2019
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Общество В России

Большинство россиян отказались поверить в возможность честного бизнеса в стране

Большинство россиян - (62%) - не верят, что в стране можно вести честный бизнес, показал опрос ВЦИОМ.

Только 34% настроены более оптимистично в этом вопросе, передает РБК. В 2007 году эти показатели составляли 69 и 21% соответственно.

Основными препятствиями для развития своего дела называют высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди проблем также указывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.

В связи с этим стоит вспомнить заявления главы ФАС и помощника президента и российского экс-министра экономики, которые "поставили" нелицеприятный "диагноз" рыночным процессам в стране.

Так, Игорь Артемьев назвал российскую экономику "отсталой и полуфеодальной", по его мнению, особенно она остается такой в малоразвитых регионах, где конкуренцией и не пахнет.

Андрей Белоусов в ходе Владивостокского экономического форума посетовал, что в России создана экономическая модель, в которой "жулики и преступники чувствуют себя комфортно", в то время как ведущие честный бизнес игроки задавлены излишним регулированием и "заботой" государственных органов.

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Большинство россиян отказались поверить в возможность честного бизнеса в стране

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Теги: бизнес, опрос, россия



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