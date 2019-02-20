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Ляпнул или поиздевался? Депутат поблагодарил Путина за сохранение пенсионных льгот в банях

Депутат омского горсовета от КПРФ Дмитрий Петренко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сохранил для пенсионеров льготы на помывку в бане.

Как сообщает издание "Омскинформ", сегодня, 20 февраля, на заседании комитета горсовета по социальным вопросам обсуждалась тема льгот в муниципальных банях.

Глава департамента общественных отношений мэрии Радмила Мартынова пообещала, что возрастет число льготников, которым будет позволено ходить в баню, оплачивая только 50% стоимости. Более того льготы теперь будут распространяться в том числе и на горожан, в чьих квартирах есть горячая вода, но нет ванной комнаты. Заявила она и о том, что льготы сохранили пенсионерам и лицам предпенсионного возраста.

В этот момент, чтобы высказать благодарность Владимиру Путину, слово взял депутат Петренко.

"Пенсионный возраст подняли, а льготную помывку в банях сохранили. Вот за что нужно благодарить нашего президента. Россия именно благодаря таким мерам продолжит вставать с колен", – заявил он.

Впрочем, коллеги не восприняли это заявление всерьез и председатель комитета Максим Астафьев заявил, что депутаты поняли сарказм Петренко.

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Ляпнул или поиздевался? Депутат поблагодарил Путина за сохранение пенсионных льгот в банях

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Теги: Омск, горсовет, пенсионная реформа, льготы в бане



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