В Салехарде детский сад заплатит ребёнку за ожоги роговицы, шеи, рук и ноги от кварцевого облучателя

Суд взыскал с салехардского детского сада "Росинка" компенсацию для одного из его воспитанников – мальчик получил ожоги после того, как воспитатель оставила его один на один с кварцевым облучателем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

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Напомним, 2 ноября прошлого года двухлетний ребёнок лучил ожоги роговицы обоих глаз, лица, шеи, рук и ног. Это произошло из-за того, что воспитатель оставила ребенка одного в комнате, где работал кварцевый облучатель. Департамент образования мэрии получил прокурорское представление.Три работника, в том числе заведующий, ответили дисциплинарно. В Салехардский городской суд ушёл иск о компенсации морального вреда.

Садик должен заплатить ребёнку 15 тыс. руб.