А Шойгу знает? На омском военкомате установили табличку в честь военного преступника Колчака

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

А Шойгу знает? На омском военкомате установили табличку в честь военного преступника Колчака

Памятная доска адмирала Александра Колчака появилась на здании омского военкомата. Как сообщает издание "СуперОмск", мемориальная табличка открыта в рамках проекта "Третья столица", который якобы поддерживается министром культуры Владимиром Мединским, и рассказывает о событиях 1918 и 1919 годов, когда в сибирском городе находилась ставка правительства во главе с Колчаком.

Также отмечается, что на этой же стене военкомата уже есть памятная табличка об отправлении в годы Великой Отечественной войны красноармейцев на фронт.

На омском военкомате установили памятную доску Колчака(2019)|Фото: https://t.me/omskb/1609

Отметим, что ранее в Омске уже собирались установить памятник адмиралу Колчаку, однако после волны народного возмущения, власти предпочли оставить эту затею. Еще более громкий скандал с мемориальной табличкой возник летом 2017 года в Санкт-Петербурге. Там по решению городского суда сняли мемориальную доску Колчаку с дома на Большой Зелениной улице.

Напомним, Колчак - признанный судом военный преступник. В 1918–1920 годах был причастен к военным действиям на территории Сибири против Советской России, в ходе которых с его ведома созданными карательными органами проводились массовые расправы в отношении местного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск. В январе 1920 года во время отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов из Сибири был выдан в Иркутске командованием Чехословацкого корпуса местным властям в обмен на свободное продвижение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во Владивосток. 7 февраля 1920 года был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

колчак, террор, виселица, красные(2016)|Фото:9e-maya.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

А Шойгу знает? На омском военкомате установили табличку в честь военного преступника Колчака

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: военкомат, мемориальная доска Колчаку, Александр Колчак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 3

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети