А Шойгу знает? На омском военкомате установили табличку в честь военного преступника Колчака

Памятная доска адмирала Александра Колчака появилась на здании омского военкомата. Как сообщает издание "СуперОмск", мемориальная табличка открыта в рамках проекта "Третья столица", который якобы поддерживается министром культуры Владимиром Мединским, и рассказывает о событиях 1918 и 1919 годов, когда в сибирском городе находилась ставка правительства во главе с Колчаком.

Также отмечается, что на этой же стене военкомата уже есть памятная табличка об отправлении в годы Великой Отечественной войны красноармейцев на фронт.

Отметим, что ранее в Омске уже собирались установить памятник адмиралу Колчаку, однако после волны народного возмущения, власти предпочли оставить эту затею. Еще более громкий скандал с мемориальной табличкой возник летом 2017 года в Санкт-Петербурге. Там по решению городского суда сняли мемориальную доску Колчаку с дома на Большой Зелениной улице.

Напомним, Колчак - признанный судом военный преступник. В 1918–1920 годах был причастен к военным действиям на территории Сибири против Советской России, в ходе которых с его ведома созданными карательными органами проводились массовые расправы в отношении местного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск. В январе 1920 года во время отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов из Сибири был выдан в Иркутске командованием Чехословацкого корпуса местным властям в обмен на свободное продвижение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во Владивосток. 7 февраля 1920 года был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.