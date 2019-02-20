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Наука и техника Центральный ФО Воронежская область

На Нововоронежской АЭС готовят к эксплуатации реактор нового типа

На Нововоронежской АЭС состоялся пуск энергоблока нового поколения. Как сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома", физический пуск энергоблока №2 поколения "3+" с реактором ВВЭР-120 состоялся в полном соответствии с графиком.
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19 февраля в 16.10 по московскому времени в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка. В течение пяти дней планируется загрузить 163 таких сборки.

Физический пуск призван подтвердить, что энергоблок сможет работать безопасно на плановых параметрах в течение всего срока эксплуатации.

Энергоблок №2 НВ АЭС-2 уже третий в серии энергоблок подобного типа, построенный в России. Первый из них был пущен в 2016 году также на Нововоронежской АЭС. Тогда после включения в сеть он выдал 240 МВт в энергосистему страны. К настоящему времени его выработка с момента пуска составляет 16,841 млрд кВтч. Второй был пущен на Ленинградской АЭС-2 в 2017 г.

Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000 обладает рядом преимуществ. Например, на 20% выросла мощность реакторной установки, на 30-40% сократилось количество обслуживающего персонала, а проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

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На Нововоронежской АЭС готовят к эксплуатации реактор нового типа

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Теги: АЭС, реактор ВВЭР-120, энергоблок



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