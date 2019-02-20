20 Февраля 2019
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Общество В России

Макаревич обозвал "идиотами" 80% населения Земли

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что 80% населения Земли – идиоты.

"Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли - идиоты. Надо это принять как данность", - заявил Макаревич в интервью "Ленте.ру".

Себя музыкант при этом зачислил в оставшиеся 20%.

Ранее Макаревич не раз отличился своими русофобскими высказываниями. В прошлом году он назвал россинян "злобными дебилами".

Музыкант, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. Как считает Макаревич, с жителями России "происходит что-то ужасное".

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Макаревич обозвал "идиотами" 80% населения Земли

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Теги: андрей макаревич, идиоты



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