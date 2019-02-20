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Небоскребы в историческом центре и застройка сквера Татищева? В Перми прошли общественные слушания по зонированию территории завода им. Шпагина

Изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми, связанные с созданием культурного кластера на территории завода им. Шпагина вызвали спор на публичных слушаниях. Жители Ленинского района и общественники обратили внимание, что поправки, предложенные администрацией, разрешают застройку сквера Татищева и дают возможность строить высотные здания в историческом центре, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в ПЗЗ вносятся для обеспечения возможности реализации проекта культурно-рекреационного кластера в устье Егошихи, включая территорию завода им. Шпагина, сообщил на публичных слушаниях заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Евгений Бондарчук. В границах территории завода устанавливается новая территориальная зона - общественных пространств и объектов культурного развития - в которой могут размещаться библиотеки, музеи, а также рекреационные общественные зоны. Напомним, на бывшую территорию "Ремпутьмаша" планируется перевезти Пермскую художественную галерею.

Проект поправок в ПЗЗ поддержала директор пермской галереи Юлия Тавризян, она отметила, что галерея ждет нового здания 40 лет. "С 2011 г. у галереи вообще нет здания в собственности, оно принадлежит Пермской епархии, мы являемся пользователи", - отметила она, при этом в краеведческий музей и галерея хранят самое главное культурное и историческое наследие региона. В рамках нового кластера экспозиция музеев будет представлена наиболее эффектно. Директор краеведческого музея Ольга Юдина поддержала выступление коллеги. У участников слушаний, представляющих официальные ведомства и организации, вопросов к проекту не возникло: "за" высказались представитель Пермской епархии, глава Союза архитекторов Прикамья Виктор Воженников, депутаты городской думы и краевого заксобрания. Однако рядовые жители обратили внимание на преобразования, выходящие из логики создания комфортного городского пространства.

Реновация завода имени Шпагина(2018)|Фото: permkrai.ru

Проект не соответствует требования законодательства, заявил житель Ленинского района Андрей Баев. Проект предлагает установить зону ЦС-К, который входит в зону культурного наследия "Егошихинский медеплавильный завод", но по Градостроительному кодексу нельзя устанавливать виды разрешенного использования для земель с объектами культурного наследия, рассказал он.

"По приказу минкульта Пермского края предельные размеры высотности по заводу Шпагина - ноль метров, там вообще ничего нельзя строить, по смежному земельному участку - 7,5 метров и там тоже ничего нельзя строить", - выступил Баев, добавив, что цель приказа - сохранение памятников культуры, а сегодня галереи и музей предлагают перенести в зону затопления. "СНИП запрещает подобное строительство из-за угрозы жизни неопределенного круга лиц", - сказал он.

Евгений Бондарчук в ответ на это заметил, что выступающий "передергивает" градостроительный кодекс - прямого запрета на установление регламентов в границах достопримечательных мест в законодательстве не содержится.

мотовозоремонтный завод Шпагина, Пермь(2018)|Фото: Накануне.RU

Вопрос высотности затронул и пермский общественник Дмитрий Андреев, для пермской галереи необходима высота здания 25 м., но в проекте поправок в ПЗЗ разрешено строительство зданий, высотой до 40 м. "Это изменение высотности необоснованно", - сказал он. Также он обратил внимание на изменение зонирования в сквера Татищева на зону Ц-1, позволяющую любую застройку. "Покажите обоснование того, что нужно ликвидировать сквер и установить предельную высотность 50 м. Мое личное предложение - исключить из проекта решения пункт, предусматривающий изменение зоны", - сказал Андреев.

Смена зонирования никак не повлияет на уничтожение сквера, заверил замминистра. По его словам, поправки нужны для того, чтобы эффективно использовать подземное пространство. "Речи о том, что сквер Татищева будет утрачен или поврежден, нет. Это даже не обсуждается", - заявил Евгений Бондарчук. В проекте, отметим, есть пункт о расположении подземной парковки под сквером.

Депутат гордумы Надежда Агишева посоветовала участникам слушаний голосовать против проекта, так как он создает конфликт между теми, кто хотел бы развивать культурные институции и интересами экологов - в городе уже существуют проблемы с озеленением. "Решение очень конфликтное для городских сообществ, для того, чтобы оно учитывало интересы всех групп, оно должно быть доработано", - отметила Агишева.

Администрация Перми до конца февраля продолжит принимать предложения по проекту поправок в ПЗЗ.

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Небоскребы в историческом центре и застройка сквера Татищева? В Перми прошли общественные слушания по зонированию территории завода им. Шпагина

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Теги: ПЗЗ Перми, завод Шпагина, публичные слушания, Евгений Бондарчук, Дмитрий Лапшин, культурный кластер



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