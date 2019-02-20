Небоскребы в историческом центре и застройка сквера Татищева? В Перми прошли общественные слушания по зонированию территории завода им. Шпагина

Изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми, связанные с созданием культурного кластера на территории завода им. Шпагина вызвали спор на публичных слушаниях. Жители Ленинского района и общественники обратили внимание, что поправки, предложенные администрацией, разрешают застройку сквера Татищева и дают возможность строить высотные здания в историческом центре, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в ПЗЗ вносятся для обеспечения возможности реализации проекта культурно-рекреационного кластера в устье Егошихи, включая территорию завода им. Шпагина, сообщил на публичных слушаниях заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Евгений Бондарчук. В границах территории завода устанавливается новая территориальная зона - общественных пространств и объектов культурного развития - в которой могут размещаться библиотеки, музеи, а также рекреационные общественные зоны. Напомним, на бывшую территорию "Ремпутьмаша" планируется перевезти Пермскую художественную галерею.

Проект поправок в ПЗЗ поддержала директор пермской галереи Юлия Тавризян, она отметила, что галерея ждет нового здания 40 лет. "С 2011 г. у галереи вообще нет здания в собственности, оно принадлежит Пермской епархии, мы являемся пользователи", - отметила она, при этом в краеведческий музей и галерея хранят самое главное культурное и историческое наследие региона. В рамках нового кластера экспозиция музеев будет представлена наиболее эффектно. Директор краеведческого музея Ольга Юдина поддержала выступление коллеги. У участников слушаний, представляющих официальные ведомства и организации, вопросов к проекту не возникло: "за" высказались представитель Пермской епархии, глава Союза архитекторов Прикамья Виктор Воженников, депутаты городской думы и краевого заксобрания. Однако рядовые жители обратили внимание на преобразования, выходящие из логики создания комфортного городского пространства.

Проект не соответствует требования законодательства, заявил житель Ленинского района Андрей Баев. Проект предлагает установить зону ЦС-К, который входит в зону культурного наследия "Егошихинский медеплавильный завод", но по Градостроительному кодексу нельзя устанавливать виды разрешенного использования для земель с объектами культурного наследия, рассказал он.

"По приказу минкульта Пермского края предельные размеры высотности по заводу Шпагина - ноль метров, там вообще ничего нельзя строить, по смежному земельному участку - 7,5 метров и там тоже ничего нельзя строить", - выступил Баев, добавив, что цель приказа - сохранение памятников культуры, а сегодня галереи и музей предлагают перенести в зону затопления. "СНИП запрещает подобное строительство из-за угрозы жизни неопределенного круга лиц", - сказал он.

Евгений Бондарчук в ответ на это заметил, что выступающий "передергивает" градостроительный кодекс - прямого запрета на установление регламентов в границах достопримечательных мест в законодательстве не содержится.

Вопрос высотности затронул и пермский общественник Дмитрий Андреев, для пермской галереи необходима высота здания 25 м., но в проекте поправок в ПЗЗ разрешено строительство зданий, высотой до 40 м. "Это изменение высотности необоснованно", - сказал он. Также он обратил внимание на изменение зонирования в сквера Татищева на зону Ц-1, позволяющую любую застройку. "Покажите обоснование того, что нужно ликвидировать сквер и установить предельную высотность 50 м. Мое личное предложение - исключить из проекта решения пункт, предусматривающий изменение зоны", - сказал Андреев.

Смена зонирования никак не повлияет на уничтожение сквера, заверил замминистра. По его словам, поправки нужны для того, чтобы эффективно использовать подземное пространство. "Речи о том, что сквер Татищева будет утрачен или поврежден, нет. Это даже не обсуждается", - заявил Евгений Бондарчук. В проекте, отметим, есть пункт о расположении подземной парковки под сквером.

Депутат гордумы Надежда Агишева посоветовала участникам слушаний голосовать против проекта, так как он создает конфликт между теми, кто хотел бы развивать культурные институции и интересами экологов - в городе уже существуют проблемы с озеленением. "Решение очень конфликтное для городских сообществ, для того, чтобы оно учитывало интересы всех групп, оно должно быть доработано", - отметила Агишева.

Администрация Перми до конца февраля продолжит принимать предложения по проекту поправок в ПЗЗ.