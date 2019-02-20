Идут обыски: в Новосибирске задержан замглавы Национального медицинского исследовательского центра

СМИ сообщили о задержании одного из заместителей руководителя Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в медцентре проходят обыски, уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов. По его данным, речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах.

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Напомним, недавно в Новосибирске был задержан заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь. Позднее его арестовали по обвинению в подстрекательстве к растрате.