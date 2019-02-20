Бывший арендатор пермского свинокомплекса требует с предприятия 525 миллионов рублей

С АО "Пермский свинокомплекс" пытаются взыскать 525,8 млн руб. С иском в арбитражный суд обратился бывший арендатор предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным картотеки арбитражного суда Прикамья, исковое заявление было подано 19 февраля. Пока к производству он не принят. Суть иска не раскрывается.

Напомним, свинокомплекс "Пермский", подконтрольный "Синергии" был арендатором предприятия до декабря 2017 г. Расторжение договора произошло 1 декабря. "Синергию" обвинили в неисполнении обязательств, взятых на себя в рамках договора аренды предприятия. К руководителям были претензии и у работников свинокомплекса, они неоднократно проводили митинги с требованием отстранить омского инвестора от управления активом. "Синергия" рассматривала возможность передачи предприятия региону вместе с долгами.

С декабря 2017 г. все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество. Власти края объявляли о необходимости поиска нового инвестора.

В отношении ООО "Свинокомплекс "Пермский" была введена процедура банкротства, долги компании превышают 1,3 млрд руб.