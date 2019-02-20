20 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

Верховный суд РФ отменил приговор Курганского облсуда в отношении банды и направил дело на новое рассмотрение

Верховный суд России отменил приговор и постановление Курганского областного суда от 1 октября прошлого года в отношении 4 молодых людей и девушки.

Ранее свой вердикт вынесла коллегия присяжных, однако гособвинитель посчитал, что адвокаты допустили множество нарушений, которые повлияли на решение присяжных, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В суде первой инстанции четверо подсудимых были частично оправданы по предъявленному обвинению, а девушка была оправдана по всем пунктам.

"Их обвиняли в создании банды и участии в ее составе при совершении ряда преступлений, связанных с похищением и незаконным лишением людей свободы, совершением грабежа, разбоев, вымогательства, а также хищением наркотических средств", - добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас дело вновь начнет рассматривать суд первой инстанции.

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Верховный суд РФ отменил приговор Курганского облсуда в отношении банды и направил дело на новое рассмотрение

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Теги: банда, Курган, суд, присяжные, приговор, Верховный суд



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