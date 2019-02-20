20 Февраля 2019
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УВЗ на IDEX 2019 укрепляет свои позиции

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех") во главе с генеральным директором Александром Потаповым в эти дни принимает участие в 14-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности в Абу-Даби (ОАЭ) – IDEX 2019. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, для интегрированной структуры УВЗ участие стало уже десятым на IDEX.

На стенде корпорации представлены разработки Уралвагонзавода, "Омсктрансмаша" и ЦНИИ "Буревестник". Вчера стенд посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Им были представлены образцы танков Т-90МС и Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", боевая машина поддержки танков и инженерных машин, 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси "Урал" и 82-мм самоходный миномет "Дрок" на колесном шасси "КАМАЗ" и иные разработки.

IDEX 2019, стенд УВЗ(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

IDEX 2019, стенд УВЗ(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Внимание гостей привлекла также межвидовая система 57-мм вооружения ЦНИИ "Буревестник", которую можно разместить не только на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ, но и на штурмовых вертолетах и военно-транспортных самолетах.

Также представлен модернизированный танк Т-90С (разработка Уральского КБ транспортного машиностроения), идеально подходящий для применения в регионах юго-западной Азии и всего африканского континента.

танк Т-90МС(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Т-90МС – современная, высокотехнологичная машина. По совокупности характеристик у нее мало конкурентов. – говорит генеральный директор – главный конструктор УКБТМ Андрей Терликов. – С одной стороны, она обладает высокой боевой эффективностью. С другой – очень высокой надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Учитывая эти факторы, рассчитываем на успех в данном и других регионах".

IDEX 2019, стенд УВЗ(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Кроме этого, на стенде корпорации проходят многочисленные переговоры, на которых обсуждаются вопросы военно-технического сотрудничества.

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УВЗ на IDEX 2019 укрепляет свои позиции

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Теги: Уралвагонзавод, IDEX 2019, стенд, разработки



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