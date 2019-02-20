20 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

Губернатор Александр Гусев и Захар Прилепин договорились провести фестиваль "Русское лето" в Воронеже уже в сентябре

Накануне в Воронеже  губернатор региона Александр Гусев встретился с заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького по литературной части, известным российским писателем Захаром Прилепиным.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области,  Захар Прилепин предложил губернатору сделать Воронеж площадкой для проведения мультижанрового фестиваля традиционной культуры «Русское лето». Главная идея мероприятия - приобщение к русской традиции и популяризация традиционных ценностей. Проведение фестиваля организаторами предполагается на начало сентября.

захар прилепин, александр гусев, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Согласно концепции фестиваля «Русское лето», в течение четырех дней на нескольких площадках предполагается провести ряд творческих встреч с литературными деятелями, лекций и дискуссий по вопросам отечественной истории («исторических баттлов»), а также концерты, шоу реконструкторов и ярмарку. Для детей запланирована дополнительная программа с мастер-классами, спортивными соревнованиями и кукольными спектаклями.

Губернатор идею поддержал и предложил рассмотреть вариант совмещения «Русского лета» с мероприятиями фестиваля «Город-Сад», который традиционно проходит в Центральном парке Воронежа в начале сентября и пользуется большой популярностью у воронежцев и гостей города. " Приятно, что Воронеж хотят видеть площадкой для проведения фестиваля русской культуры. Такой формат востребован зрителями, а все, что связано с историей, с нашими корнями и патриотическим воспитанием, сегодня очень актуально", - сказал Александр Гусев.

Глава региона поручил профильным заместителям в контакте с организаторами фестиваля «Русское лето» заняться подробной проработкой программы и сроков проведения.

На встрече также присутствовали заместитель губернатора Сергей Соколов, первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов, руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева и депутат Воронежской городской Думы Константин Ашифин.

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Губернатор Александр Гусев и Захар Прилепин договорились провести фестиваль "Русское лето" в Воронеже уже в сентябре

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Теги: захар прилепин, александр гусев, воронежская область,



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