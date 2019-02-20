Российско-индийскую гиперзвуковую ракету создадут к 2024 году

Совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

Ранее прототип ракеты Brahmos-NG на аэрокосмической выставке Aero India 2019 представило российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace.

Ракета будет устанавливаться на самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ, пишет Regnum.

BrahMos является ракетой универсального базирования, которая разработана российским НПО "Машиностроение" и Организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО) министерства обороны Индии в рамках российско-индийского СП BrahMos Aerospace.

Сверхзвуковая ракета может поражать цели на расстоянии до 300 километров, развивая скорость, превышающую в 2,5-2,8 раза скорость звука. Максимальная высота полета - 15 километров.