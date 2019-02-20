20 Февраля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Глава Муравленко оштрафован за нарушения при госконтракте ценой в 77 миллионов

Прокуратура нашла нарушения закона при проведении мэрией Муравленко электронного аукциона. За это оштрафованы 11 членов комиссии, в числе которых – глава города Александр Подорога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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21 сентября прошлого года размещено извещение о проведении электронного аукциона. Предметом контракта стала установка фонарей на улице Нефтяников и промышленной зоне города. Начальная (максимальная) центра контракта – 77 млн руб.

Одно из требований к участникам – исполнение за последние три года одного строительного контракта, цена которого – не менее 20% от начальной (максимальной) цены. У подавших заявки "Энерго-Арсенал" и "Квадрат" такой опыт не подтверждён, при этом члены единой комиссии заявки одобрили. Победителем стала "Энерго-Арсенал".

Прокуратура Муравленко 28 ноября внесла главе представление. Начальник управления экономики и прогнозирования и отдела муниципального заказа управления ответили дисциплинарно. По постановлениям надзорного ведомства от 19 февраля 11 членов комиссии, в том числе председатель – глава Муравленко Александр Подорога, оштрафованы на общую сумму в 330 тыс. руб.

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Глава Муравленко оштрафован за нарушения при госконтракте ценой в 77 миллионов

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Теги: Глава Муравленко, Александр Подорога, штраф, электронный аукцион



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