В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

Синоптики предупредили свердловчан об атмосферном загрязнении. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с вечера 19 февраля по 21 февраля регион окутает смог, передает корреспондент Накануне.RU

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Между тем, температура воздуха в области сегодня, 20 февраля, будет минус 8-13 градусов днем, также ожидается небольшой снег. 21 февраля потеплеет – по прогнозам синоптиков днем в этот день будет минус 2-7 градусов, а в пятницу, 22 февраля, в регионе прогнозируют 1-6 градусов ниже нуля.