20 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

В Екатеринбурге создадут Молодёжную палату при городской думе

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью одобрила создание Молодёжной палаты при городской думе Екатеринбурга. С таким предложением выступил спикер Игорь Володин, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным Володина, палата будет работать два года, а в состав войдет не более 50 человек. От каждого вуза будет предоставлен один человек. Образовательные учреждения сами будут решать, кого отправить в Молодёжную палату. Возраст – от 18 до 30 лет.

Палату также разделят по профильным комиссиям. Каждый из членов будет посещать комиссии думы и вносить свои предложения. Председателя нового общественного органа будут выбирать с помощью "тайного голосования".

Депутат Елена Дерягина заявила, что такой орган очень важен, ведь молодёжь сможет дать оценку работе депутатов.

А Дмитрий Сергин, который решил посетить комиссию в качестве гостя, предложил сократить количество людей до 36 человек (как в думе), потому что 50 человек просто не поместится в зале парламента.

В итоге этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатам городской думы.

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В Екатеринбурге создадут Молодёжную палату при городской думе

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Теги: молодежная палата, дума, Екатеринбург



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