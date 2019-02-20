В Японии во время учений разбился истребитель

Двухместный истребитель F2 (аналог американского F16) Сил самообороны Японии разбился во время тренировочного полёта над морем в 130 км к северу от острова Кюсю.

Как передаёт Kyodo, в 8.48 F2 вылетел для участия в учениях в составе группы, а примерно в 9.20 пропал с радаров, однако перед этим успел подать сигнал бедствия.

Лётчики были обнаружены примерно в 10.10, уже известно, что они не получили серьёзных травм.

Сейчас идёт выяснение причин аварии и проводится внеплановые проверки всех истребителей этого типа.

В феврале прошлого года в префектуре Сага на юго-западе Японии на жилую застройку упал вертолёт "Апач", тогда погибли двое лётчиков, а на земле возник сильный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.