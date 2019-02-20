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Следила за мужем: суд оставил в силе приговор бывшей жене Джигарханяна

Приговор бывшей супруге актера Армена Джигарханяна, приговоренной к обязательным работам за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста, признан законным.

Соответствующее решение Останкинский суд Москвы, передает Regnum.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская установила в кабинете актера видеокамеру - она была спрятана в потолке. Записанные кадры позже были показаны в эфире одного из телеканалов.

Суд приговорил пианистку к 200 часам обязательных работ и штрафу в 200 тыс. рублей в пользу бывшего супруга.

В октябре прошлого года сообщалось о "рейдерском захвате" и обысках в театре Джигарханяна.

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Следила за мужем: суд оставил в силе приговор бывшей жене Джигарханяна

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Теги: Армен Джигарханян, Виталина Цымбалюк-Романовская



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