Экспорт сельхозпродукции из Зауралья за пять лет планируют увеличить в три раза

В Курганской области к концу 2024 года планируют увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в 3 раза.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте АПК региона, в стоимостном эквиваленте он составит 49 млн долларов.

Для выполнения этой задачи зауральские аграрии планируют увеличить производство новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, создать экспортно-ориентированную инфраструктуру, устранить торговые барьеры для выхода продукции на внешние рынки.

Сейчас мясные консервы, рыбу, соки и зерно Зауралье поставляет в целый ряд стран, в том числе в Африку и в Азию.