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Происшествия Сибирский ФО

В Иркутске горело общежитие: эвакуировано более 500 человек

В Иркутске более 500 человек было эвакуировано при пожаре в общежитии. Все случилось сегодня рано утром.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в общежитии на улице Коммунистической загорелась комната на пятом этаже. На место были направлены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру.

Возгорание было ликвидировано на площади 2 кв.м в течение пяти минут. На спасение людей и тушение от МЧС России оказалось задействовано восемь единиц техники и 29 человек. Звеньями газодымозащитной службы из комнат общежития были выведены более 100 человек, позже один из них был госпитализирован с отравлением угарным газом.

пожар в общежитии Иркутска(2019)|Фото: 38.mchs.gov.ru

По данным МЧС, всего из здания было эвакуировано более 500 человек. Установлено, что в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати стоял обогреватель, от чего и загорелся матрас и личные вещи.

Специалисты отметили, что тяжелых последствий удалось избежать лишь благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала и самих жильцов.

пожар в общежитии Иркутска(2019)|Фото: 38.mchs.gov.ru

пожар в общежитии Иркутска(2019)|Фото: 38.mchs.gov.ru

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В Иркутске горело общежитие: эвакуировано более 500 человек

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Теги: общежитие, пожар, Иркутск, МЧС



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