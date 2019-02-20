Сургутянин "заминировал" торговый центр и два жилых дома возле него

33-летний ранее судимый сургутянин попал под "уголовку" за "минирование" торгового центра и двух жилых домов, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружной полиции Ольга Абмайкина.

19 февраля мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что "заминированы" торговый центр "Магас" и два жилых дома возле него, в одном из которых он прописан. Проверка показала, что он соврал. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трёх до пяти лет.

В 2017 г. сургутянин получил за аналогичное преступление 300 часов обязательных работ.