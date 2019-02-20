Детский омбудсмен прокомментировала отстранение пермских школьниц от уроков из-за отказа от Манту

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Детский омбудсмен прокомментировала отстранение пермских школьниц от уроков из-за отказа от Манту

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова оценила ситуацию с пермскими гимназистками, отстраненными от занятий из-за отказа от пробы Манту.

В интервью "Известиям" уполномоченный по правам ребенка сообщила, что после того, как стало известно о случившемся, она связалась с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае.

"В соответствии с правилами, необходимо заключение фтизиатра к тем данным о прохождении T-spot. Первое, что хотелось бы сказать, необходимо, чтобы в доступной форме была донесена вся информация о том, каким образом должно быть построено тестирование, куда обращаться в случае чего. Досадно, что такой вопрос нельзя решить на уровне муниципалитета. Ведь одна из причин, по которой родители не сделали следующий, завершающий шаг, который бы снял все преграды к участию детей в образовательном процессе, это необходимость прохождения обследования у фтизиатра в условиях тубдиспансера. У родителей были опасения, возможности потенциального, как они считают, заражения детей. Необходимо дать объяснения родителям и сопроводить их до конца на этом пути", - заявила детский омбудсмен.

Она также сообщила, что намерена обратиться за разъяснениями в федеральный минздрав, поскольку во втором квартале 2019 г. будет запущен выпуск российского аналога T-spot, и запросов от родителей будет больше. А потому необходим ответ, который даст родителям объяснения, как правильно проходить диагностику.

Как сообщало Накануне.RU в Перми две школьницы с октября находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру - ученицу третьего класса не пускают на учебу в гимназию №3 из-за отказа родителей от пробы Манту (один из способов проверки на туберкулез).

Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. Однако в школу их до сих пор не пускают. Задания высылали по почте, но потом якобы перестали. 13 февраля у девятиклассницы должен был состояться пробный экзамен по русскому языку, но попасть на него девочка не смогла.


add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Детский омбудсмен прокомментировала отстранение пермских школьниц от уроков из-за отказа от Манту

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анна Кузнецова, манту, школьницы, T-spot, отстранение от уроков, гимназия №3



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2019 00:01 Мск В Петербурге после теста на туберкулез госпитализировали 11 школьников
Ранее 19.02.2019 11:05 Мск Ученицы пермской гимназии с октября не ходят в школу из-за отказа делать пробу Манту

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31389

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети