Детский омбудсмен прокомментировала отстранение пермских школьниц от уроков из-за отказа от Манту

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова оценила ситуацию с пермскими гимназистками, отстраненными от занятий из-за отказа от пробы Манту.

В интервью "Известиям" уполномоченный по правам ребенка сообщила, что после того, как стало известно о случившемся, она связалась с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае.

"В соответствии с правилами, необходимо заключение фтизиатра к тем данным о прохождении T-spot. Первое, что хотелось бы сказать, необходимо, чтобы в доступной форме была донесена вся информация о том, каким образом должно быть построено тестирование, куда обращаться в случае чего. Досадно, что такой вопрос нельзя решить на уровне муниципалитета. Ведь одна из причин, по которой родители не сделали следующий, завершающий шаг, который бы снял все преграды к участию детей в образовательном процессе, это необходимость прохождения обследования у фтизиатра в условиях тубдиспансера. У родителей были опасения, возможности потенциального, как они считают, заражения детей. Необходимо дать объяснения родителям и сопроводить их до конца на этом пути", - заявила детский омбудсмен.

Она также сообщила, что намерена обратиться за разъяснениями в федеральный минздрав, поскольку во втором квартале 2019 г. будет запущен выпуск российского аналога T-spot, и запросов от родителей будет больше. А потому необходим ответ, который даст родителям объяснения, как правильно проходить диагностику.

Как сообщало Накануне.RU в Перми две школьницы с октября находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру - ученицу третьего класса не пускают на учебу в гимназию №3 из-за отказа родителей от пробы Манту (один из способов проверки на туберкулез).

Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. Однако в школу их до сих пор не пускают. Задания высылали по почте, но потом якобы перестали. 13 февраля у девятиклассницы должен был состояться пробный экзамен по русскому языку, но попасть на него девочка не смогла.



