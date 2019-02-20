20 Февраля 2019
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Краснознаменная группа может вернуться в Екатеринбург ко Дню города

Краснознаменную группу с Орденом Ленина могут вернуть на Плотинку уже летом этого года. Как сообщил в эфире областного телевидения вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин, все необходимые мероприятия по этому вопросу планируют выполнить к 18 августа, к празднику Дня города.

По словам Гагарина, сейчас власти уже приступают к решению технологической задачи по возвращению Краснознаменной группы.

Ранее, вице-мэр сообщил Накануне.RU, что рассматривается также идея дополнить Орден Ленина, который был вручен Екатеринбургу, Орденами Ленина, полученными Свердловской областью.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году.

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Краснознаменная группа может вернуться в Екатеринбург ко Дню города

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Теги: Краснознаменная группа, Орден Ленина, Плотинка, Анатолий Гагарин, День города



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