20 Февраля 2019
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Общество Курганская область

Организация "Пограничники Зауралья" взяла шефство над девочкой из Улан-Удэ, которой будут делать сложную операцию

Общественные организации пограничников еще с советских времен славятся своей выручкой и готовностью прийти на помощь в любую минуту. Вот и в этот раз "Пограничники Зауралья" взяли шефство над девочкой из Улан-Удэ, которая прилетела в Курган для проведения операции на ноге. С ней будут работать в центре Илизарова.

Пограничники встретили девочку и воспитательницу в аэропорту, сопроводили в клинику Илизарова, проконтролировали ее размещение.

Также члены общественной организации нашли для воспитательницы квартиру на то время, пока ее подопечная будет в больнице.

Как рассказали Накануне.RU в РНООКО "Пограничники Зауралья", организация часто делает подобные благотворительные акции - в прошлом году, например, помогали школьникам приобрести портфели. Также общественники помогают детям, которые находятся в неблагополучных семьях или в трудной жизненной ситуации.

девочка, пограничники(2019)|Фото:Пограничники Зауралья

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Организация "Пограничники Зауралья" взяла шефство над девочкой из Улан-Удэ, которой будут делать сложную операцию

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Теги: Улан-Удэ, девочка, Пограничники Зауралья, операция, встреча, шефство, помощь, Курган, центр Илизарова



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