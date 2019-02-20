Трамп подписал меморандум о формировании Космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил, сообщила пресс-служба Белого дома.

Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск - космического. Он должен быть создан под эгидой министерства ВВС - структурной части американского министерства обороны.

В будущем планируется создать отдельное ведомство для Космических сил, сообщает Regnum.

Напомним, о планах создать ВКС президент США объявил еще в марте, отметив, что "космос - это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода".

Позже лидер Соединенных Штатов заявил, что Пентагон по его указанию уже работает над созданием шестого вида вооруженных сил США - Космических сил. Трамп признал, что США отстали от России и Китая в этой сфере.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил заявления президента США о возможности размещения оружия в космосе с открытием ящика Пандоры.