Трамп подписал меморандум о формировании Космических сил США
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил, сообщила пресс-служба Белого дома.
Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск - космического. Он должен быть создан под эгидой министерства ВВС - структурной части американского министерства обороны.
В будущем планируется создать отдельное ведомство для Космических сил, сообщает Regnum.
Напомним, о планах создать ВКС президент США объявил еще в марте, отметив, что "космос - это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода".
Позже лидер Соединенных Штатов заявил, что Пентагон по его указанию уже работает над созданием шестого вида вооруженных сил США - Космических сил. Трамп признал, что США отстали от России и Китая в этой сфере.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил заявления президента США о возможности размещения оружия в космосе с открытием ящика Пандоры.