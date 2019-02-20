В Кургане ГИБДД просит водителей убрать автомобили с обочин магистральных дорог

ГИБДД Курганской области сообщают об ухудшении погодных условий, мокром снеге и гололеде. Также полицейские просят автовладельцев убрать свои машины с обочин магистральных дорог для того, чтобы коммунальщики смогли убрать накопившийся снег.

Водители должны быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию при сложных погодных условиях, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Автовладельцам с небольшим стажем просят по возможности воздержаться от дальних поездок.