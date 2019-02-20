Бельгийцы до сих пор получают пенсии за лояльность Гитлеру

27 граждан Бельгии до сих пор получают пенсию от Германии за "лояльность, верность и послушание" нацистам.

По сообщению De Morgen, пенсии воевавшим на стороне фашистов были назначены Адольфом Гитлером еще в 1941 г., выплаты получают, в том числе, наследники.

Размер гитлеровской пенсии бельгийцев от 425 до 1 275 евро (31,5-95 тыс. руб.), правительство Германии выплачивает эти пенсии как преемник Третьего рейха.

СМИ сообщают, что бельгийские парламентарии намерены добиться отмены этих выплат.