20 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Бельгийцы до сих пор получают пенсии за лояльность Гитлеру

27 граждан Бельгии до сих пор получают пенсию от Германии за "лояльность, верность и послушание" нацистам.

По сообщению De Morgen, пенсии воевавшим на стороне фашистов были назначены Адольфом Гитлером еще в 1941 г., выплаты получают, в том числе, наследники.

Размер гитлеровской пенсии бельгийцев от 425 до 1 275 евро (31,5-95 тыс. руб.), правительство Германии выплачивает эти пенсии как преемник Третьего рейха.

СМИ сообщают, что бельгийские парламентарии намерены добиться отмены этих выплат.

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Бельгийцы до сих пор получают пенсии за лояльность Гитлеру

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Теги: гитлеровские пенсии, Бельгия,



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