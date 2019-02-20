Посольство РФ: Украина, призывая к запрету фильма "Т-34", пытается диктовать свою волю США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Речь идет о требовании Киева запретить в американских кинотеатрах показ фильма "Т-34" .

Напомним, украинское посольство назвало картину "пропагандистской кинолентой", которая якобы "распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации", хотя посвящена Великой Отечественной войне.

Также посольство поблагодарило "представителей украинской общины", которым уже удалось остановить показы фильма в их городах.

"Наследники С.Бандеры, Р.Шухевича, Я.Стецько, Д.Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху,…пытаются диктовать свою волю Америке. Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства России в Facebook.

В дипведомстве выразили надежду, что Вашингтон даст должную оценку "наглому" поведению украинских дипломатов.

Ранее исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин заявил, что отмена показа "Т-34" в Бостоне - это еще "бóльшая пропаганда", чем приписывают самому фильму.

По сюжету, лейтенант Николай Ивушкин становится личным врагом немецкого танкового аса после того, как советский экипаж под его командованием на одном танке выступает против колонны немецкой техники под Москвой.

Спустя несколько лет, имея в послужном списке серию удачных побегов из плена, Ивушкин попадает в лагерь, где его "антагонист" проводит программу по подготовке танкистов к бою против советских танков, которые уже вскоре должны наводнить Европу. Ивушкину "предложили" собрать экипаж и на новеньком Т-34 показать, на что способны советские танкисты и техника в условиях, приближенных к бою - в это время немцы смогут понять, где искать уязвимые места в Т-34, и на что вообще способны суровые советские бойцы. Оказалось, что способны они на побег прямо с учебного полигона.