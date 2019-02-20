Новоуренгоец наказан за участие в массовых беспорядках в отделении полиции

В Новом Уренгое ранее судимый мужчина получил срок за участие в массовых беспорядках в отделе полиции – он ломал имущество и поджигал его, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Городской суд арестовал его по обвинению в незаконном обороте наркотиков и вымогательстве. 14 февраля 2018 г. он находился в камере изолятора временного содержания городского отдела полиции. Вместе с другими ямальцами он сломал находившуюся в камере деревянную скамью, поджёг её и другие вещи. После он избил двух полицейских, которые решили остановить погром.

За попытку восстания мужчина получил шесть лет девять месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.