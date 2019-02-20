Лига чемпионов: "Ливерпуль" не смог обыграть "Баварию", а "Лион" - "Барселону"

Во вторник в Лиге чемпионов УЕФА состоялись два матча 1/8 финала. Обе встречи завершились без забитых голов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" местный клуб принимал мюнхенскую "Баварию". Несмотря на громкую вывеску, распечатать ворота друг друга команды так и не смогли. Ответная игра пройдет 13 марта в Германии.

Еще в одном матче французский "Лион" дома принимал испанскую "Барселону". Опасные моменты были и у тех, и у других, но благодаря отличной игре голкиперов счет не был открыт. Все решится в ответной встрече в Барселоне, которая пройдет также 13 марта.

Напомним, сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала: немецкий "Шальке 04" примет дома английский "Манчестер Сити", а испанский "Атлетико" на своем поле сыграет с итальянским "Ювентусом".