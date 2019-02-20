В сирийском Алеппо восстановят древний армянский храм

В сирийском Алеппо в скором времени завершатся работы по восстановлению древнего армянского храма Святых сорока мучеников, подорванного террористами в апреле 2015 года.

По словам инженера Габриса Тамасяна, проделан колоссальный объём работ, поскольку примерно 70% здания было превращено в руины.

"Коридор был разрушен полностью, пришлось строит его заново, — передаёт его слова ТАСС. — Мы использовали сохранившиеся старые камни, собирали их и укладывали по новой. Это было самое сложное".

Восстановительные работы проводятся за счёт пожертвований членов армянской общины Алеппо — свой вклад внесли не менее 150 тыс. человек.

Первое после реставрации богослужение планируется провести в конце марта — начале апреля.