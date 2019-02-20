В Марселе неизвестный ранил ножом четырёх прохожих

Неизвестный совершил нападение на прохожих в историческом районе французского Марселя.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Le Figaro, злоумышленник перед тем, как ранить прохожих ножом, спрашивал об их национальности.

В результате четыре человека получили ранения. Сам преступник погиб в перестрелке с полицией.

Напомним, это не первый подобный случай во Франции. Как сообщало Накануне.RU, 12 мая 2018 года в Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом, в результате чего один человек погиб, и четверо пострадали.