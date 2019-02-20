20 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

"Был пьяный и глупый". В Екатеринбурге задержали лжетеррориста

Сотрудники ФСБ и полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минированиях помещений известной торговой сети местного жителя 1987 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, 18 февраля из магазинов было эвакуировано 1 тыс. 250 человек. Лжетеррорист дал признательные показания и сказал, что в тот день он был пьян и глуп. Так как никаких конкретных адресов злоумышленник не назвал, пришлось подвергнуть тщательным проверкам все торговые точки одной из популярных торговых сетей города.

Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего, охранник коммерческого предприятия. Десятилетний срок он отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, а освободился в 2016 году. В отношении "шутника" заведено уголовное дело.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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"Был пьяный и глупый". В Екатеринбурге задержали лжетеррориста

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Теги: лжетеррорист, минирование



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