За вошедшим в Чёрное море эсминцем США ведётся непрерывная слежка

Силы Черноморского флота организовали непрерывное слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, корабль вошёл в акваторию Чёрного моря вчера, чтобы, в числе прочего, провести совместные манёвры с союзниками.

"Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", — передаёт ТАСС сообщение Национального центра управления.