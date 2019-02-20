20 Февраля 2019
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Общество Курганская область Уральский ФО

Ученики одной из курганских школ нашли в супе неизвестную субстанцию

Следственные органы Курганской области заинтересовались сообщениями о неизвестной субстанции в супе, которым кормили учеников Юргамышской средней школы.

На странице в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография, на которой видно, как в тарелке с супом из макарон и картофеля плавает субстанция с белыми отростками, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в этот день на обед ученикам школы был приготовлен суп из консервов тушенки. Про данному факту ведется проверка.

(2019)|Фото: Юргамыш LIVE

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Ученики одной из курганских школ нашли в супе неизвестную субстанцию

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Теги: школа, обед, еда



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Ранее 19.02.2019 15:07 Мск В Зауралье в районной школе учеников накормили мясными субпродуктами

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