Ученики одной из курганских школ нашли в супе неизвестную субстанцию

Следственные органы Курганской области заинтересовались сообщениями о неизвестной субстанции в супе, которым кормили учеников Юргамышской средней школы.

На странице в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография, на которой видно, как в тарелке с супом из макарон и картофеля плавает субстанция с белыми отростками, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в этот день на обед ученикам школы был приготовлен суп из консервов тушенки. Про данному факту ведется проверка.