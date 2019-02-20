20 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Мадуро призвал Гуаидо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо объявить выборы в стране.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий.

Хуан Гуаидо, Венесуэла, восстание(2019)|Фото: AP Photo / Fernando Llano

По информации "РИА Новости", недавно избранный президент Венесуэлы считает, что Гуаидо не созывает выборы, поскольку их результаты могут оказаться не в его пользу.

"Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием", — заявил Мадуро, выступая перед выпускниками медицинского университета.

Трансляция речи президента велась в Twitter.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп предупредил венесуэльских военных, что "они потеряют всё" в случае дальнейшей поддержки Мадуро.

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Мадуро призвал Гуаидо объявить выборы в Венесуэле

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Теги: Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Венесуэла, выборы



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