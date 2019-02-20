Мадуро призвал Гуаидо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо объявить выборы в стране.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий.

По информации "РИА Новости", недавно избранный президент Венесуэлы считает, что Гуаидо не созывает выборы, поскольку их результаты могут оказаться не в его пользу.

"Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием", — заявил Мадуро, выступая перед выпускниками медицинского университета.

Трансляция речи президента велась в Twitter.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп предупредил венесуэльских военных, что "они потеряют всё" в случае дальнейшей поддержки Мадуро.