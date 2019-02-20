20 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Новокольцовской автодороге в Екатеринбурге произошла серьезная авария

Днем 19 февраля на 7 км Новокольцовской автодороги в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", водитель на машине Lada Largus "влетел" в "ВАЗ-2112". Вся передняя часть машины разбита. По данным ГИБДД, водитель Lada при движении в сторону Кольцово не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2112", который двигался во встречном направлении.

После столкновения "ВАЗ-2112" отлетел в сторону ограждения. В результате ДТП пострадали два человека. 21-летний водитель "ВАЗа" госпитализирован с переломом носа и голени. Его пассажирка получила серьезные травмы, в том числе и черепно-мозговую. Пострадавшие госпитализированы.

(2019)|Фото:

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На Новокольцовской автодороге в Екатеринбурге произошла серьезная авария

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Теги: ДТП, авария



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