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Общество В России

Российские чиновники прокомментировали идею закрывать супермаркеты на выходные

Озвученное в Совете Федерации предложение ограничить работу крупных российских супермаркетов в выходные и праздничные дни не имеет под собой основание.

Так посчитали в Минпромторге. Там отметили, что проект закона по данной инициативе в министерство не поступал. С инициативой закрывать супермаркеты на выходные выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Как считают эксперты, в идеях по поводу инициативы сенатора отсутствует мотивировочная часть, которая объясняла бы преследуемые цели и ожидаемые результаты, сообщают "Известия".

Два года назад руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион поддержал инициативу сенаторов Совфеда по ограничению работы супермаркетов в воскресенье.

Шоппинг отбирает чересчур много времени у россиян, заявил он в эфире телеканала "Россия-24": "Может быть, одна из причин, почему так много семей у нас разрушается, в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом".

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Российские чиновники прокомментировали идею закрывать супермаркеты на выходные

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Теги: Совфед, супермаркеты, магазины, продукты



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