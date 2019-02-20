20 Февраля 2019
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"Победа" изменила правила провоза ручной клади

Бюджетный авиаперевозчик "Победа" с 18 февраля ввел новые правила провоза ручной клади.

Теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту. Авиакомпания изменила правила провоза ручной клади согласно решению Верховного суда. Теперь на рейсах можно провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4 сантиметра.

Кроме того, можно провести предметы, утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов - 36х30х27 сантиметров, сообщает РИА "Новости".

На рейсах авиакомпании "Победа" часто возникают скандалы, связанные, в том числе, с багажом. Так, на прошлой неделе народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на борт из-за размера ручной клади.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства инцидента.

В самой "Победе" заявили, что виноваты якобы помощники Ланового, которые не подготовились к "жестким правилам" перевозчика.

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"Победа" изменила правила провоза ручной клади

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Теги: Победа, авиакомпания, ручная кладь, Минтранс



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