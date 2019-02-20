В РЖД сообщили, на каких маршрутах начнут курсировать новые плацкартные вагоны

Федеральная пассажирская компания (дочка "РЖД") - планирует в этом году запустить вагоны обновленного плацкарта на маршрутах Ростов-на-Дону - Москва и Москва-Анапа.

Об этом сообщила начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений Ольга Поспелова, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД).

Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки, передает ТАСС.

Ранее в РЖД показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.