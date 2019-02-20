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Политика В России За рубежом

Мать Скрипаля просит полицию признать сына пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Об этом сообщила племянница полковника Виктория Скрипаль. "По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны [Скрипаль] с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести", - сказала она, уточнив, что заявление подано по месту жительства Юлии - в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее племянница Скрипаля заявила, что ее дяди уже давно нет в живых.

По мнению Виктории Скрипаль, Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

По ее словам, история развивается "по сценарию, написанному еще год назад". "Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть", - заявила ФАН племянница Скрипаля. По ее мнению, Сергей Скрипаль "уже давно кремирован и стоит в урне".

Ранее The Sunday Times сообщало об опасениях врачей, что Скрипаль, отравленный вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери в прошлом году, не сможет поправиться полностью.

После этих сообщений в российском посольстве предположили, что за подобным информационным фоном может стоять попытка довести дело до смерти Скрипаля и уничтожения улик, как это было в случае с отравлением в Эймсбери британки Дон Стерджес.

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Мать Скрипаля просит полицию признать сына пропавшим без вести

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Теги: дело Скрипалей, отравление, полиция



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