20 Февраля 2019
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Экономика В России

Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с этим же месяцем годом ранее.

Такие данные приводит Росстат. В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года).

Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в стране - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%, сообщает "Интерфакс".

Ранее министерство экономического развития объяснило падение в 2018 г. реальных располагаемых доходов населения на 0,2% . По мнению ведомства, динамика связана с ростом расходов, которые касаются наиболее обеспеченной части жителей России. Бедных россиян власти, напротив, "серьезно поддержали", передает корреспондент Накануне.RU.

Негативно на динамике доходов россиян отразилось падение доходов от банковских депозитов (минус 0,5% в динамику доходов), увеличение налогов на недвижимость (минус 0,1% к динамике доходов), рост платежей по ипотечным кредитам (отняли 0,2%, рост расходов на обслуживание долга к уровню прошлого года на 10,5%).

В числе положительных факторов МЭР называет рост среднего уровня заработной платы на 6,7 % в реальном выражении.

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Реальные доходы россиян продолжают падать

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Теги: доходы, Росстат



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