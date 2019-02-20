В "Роскачестве" исследовали отечественное вино

В России составлен Винный гид.

Как сообщили Накануне.RU в "Роскачестве", для этого пришлось исследовать 320 образцов отечественного вина из крупнейших южных винодельческих регионов. Совместная экспертиза была проведена "Роскачеством", Минпромторгом и Минсельхозом силами ведущих экспертов, сомелье и дегустаторов.

Эксперты установили, что чтобы попасть в Винный гид России и получить максимальную поддержку в продвижении, вино должно получить 78 баллов и больше. 211 вин получили отметку больше, чем 78 баллов, и именно они попали в опубликованный Винный гид России. Под исследование попали вина стоимостью от 200 до 1 тыс. руб.

По данным "Роскачества", лучший результат показала категория белых полусухих вин, где 10 из 11 вин оказались обладателями высокой оценки. Среди красных сухих таковых 78,7%, в категории белых и розовых вин с разным содержанием сахара 53,85 и 45% оценены высоко. Самые "проблемные" - полусладкие вина – до высокого балла "дотянули" пять образцов из отобранных 18.