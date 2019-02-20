Минфин: налог на самозанятых может быть распространен на все регионы через год

Налог на профессиональный доход, эксперимент по введению которого с 1 января 2019 года был запущен в четырех регионах, может быть распространен на все регионы РФ с 2020 года.

Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал министр финансов Антон Силуанов по итогам коллегии министерства по деятельности подведомственных федеральных служб и постановке им задач на 2019 год.

"Уверен, что мы распространим действие этого механизма на другие субъекты, и другие субъекты точно так же смогут воспользоваться этим механизмом с тем, чтобы вывести людей в легальное поле, чтобы они могли легально работать, получать кредиты, платить все платежи и так далее", - сообщал ранее Силуанов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой (ФНС), регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) для этого не понадобится, платить НДФЛ в размере 13% не нужно.

Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.