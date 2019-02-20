В Петербурге после теста туберкулез госпитализировали 11 школьников

Несколько школьников в Санкт-Петербурге пришлось госпитализировать после введения им препарата, который выявляет скрытый туберкулез.

Во время теста в школе 72 Калининского района 11 учащихся почувствовали себя плохо и были госпитализированы в детскую городскую больницу №1. В настоящее время четыре школьника остаются под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.

Роспотребнадзор и Росздравнадзор поставили в известность о данной ситуации. В настоящее время проводится проверка, сообщает "Взгляд".

Напомним, в Перми две школьницы с октября месяца находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру - ученицу третьего класса не пускают на учебу в гимназию №3 из-за отказа родителей от пробы Манту (один из способов проверки на туберкулез).

Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. Однако в школу их до сих пор не пускают. Задания высылали по почте, но потом якобы перестали. 13 февраля у девятиклассницы должен был состояться пробный экзамен по русскому языку, но попасть на него девочка не смогла.