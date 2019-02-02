02 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Аваков заявил, что не допустит нового майдана

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит нового майдана после выборов президента страны. По его словам, у полиции и нацгвардии достаточно сил, чтобы "на корню пресечь" любую дестабилизацию.
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"На протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит", - сказал Аваков "Левому берегу".

При этом сам он занял свой пост в результате "евромайдана", но назвал это "народным гневом". Аваков добавил, что сам он честный и всегда следует своим принципам, а подкупить его или что-то посулить невозможно.

Он опроверг сообщения о своих договоренностях с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и работе против президента Петра Порошенко. Интересно, что это вовсе не противоречит сообщениям о том, что его договоренности с Тимошенко только предварительные и будут зависеть от результатов выборов.

Также Аваков признал, что МВД будет "плотно сотрудничать" с СБУ, чтобы не допустить на выборы нежелательных наблюдателей, причем не исключил и использования базы "врагов Украины" скандального сайта "Миротворец".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Аваков заявил, что не допустит фальсификации президентских выборов. Они пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.

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Аваков заявил, что не допустит нового майдана

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Арсен Аваков



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