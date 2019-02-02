Российские корабли начали оснащать системами, вызывающими галлюцинации у противников

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставлять Военно-морскому флоту станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые могут ослеплять противника и вызывать у него галлюцинации.

Эту аппаратуру уже установили на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Таким же оборудованием оснастят еще два фрегата проекта 22350, строящиеся на заводе "Северная верфь".

Станция "Филин" предназначена для подавления ночью и в сумерки визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до 2 тыс. метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники".